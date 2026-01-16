Бойцы СВО получили от жителей Москвы более тысячи открыток к Новому году

В рамках мастер-классов проекта «Московские сезоны» были отправлены новогодние поздравления бойцам спецоперации. Об этом сообщил портал mos.ru.

«В конце каждого мастер-класса любой желающий мог подписать открытку на передовую. Своих адресатов нашли более тысячи посланий. Детские слова — самые искренние, поэтому бойцам специальной военной операции вдвойне приятно получать открытки, трогательно написанные ребенком. Слова поддержки действительно очень важны для героев, которые прямо сейчас защищают Россию», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Во время фестиваля «Путешествие в Рождество» проходили уроки по живописи, кулинарии и рукоделию. Площадки располагались в разных районах столицы. А все открытки были переданы в павильоны «Фабрика подарков» проекта «Москва помогает».

Также военные в зоне СВО получили более 300 роликов с поздравлениями. Их записали дети на площадке «Кинодом». После уроков по кино, телевидению и театральному искусству они создали собственные видеооткрытки.

