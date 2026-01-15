На востоке Москвы провели благотворительные акции для семей участников СВО

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 23 0

На ледовых площадках района Ивановское и в Гольянове жители писали письма военнослужащим.

В Москве на катках провели акции для семей участников СВО

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

На катках Восточного административного округа Москвы прошла серия благотворительных мероприятий для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба местного объединения культурных центров.

Акции прошли в рамках городского проекта «Зима в Москве». В декабре на катке в районе Ивановское более 80 детей и взрослых написали праздничные открытки и письма с теплыми пожеланиями для российских военнослужащих. Все послания были собраны в специальный ящик для передачи волонтерам и дальнейшей отправки в зону СВО.

20 декабря на ледовой площадке в Гольянове состоялись спортивные соревнования «Мы вместе!». В них приняли участие семейные команды, включая родственников бойцов, всего более 120 человек. Участники состязались в скорости и ловкости на ледовой полосе препятствий, а по итогам получили памятные подарки.

Эти мероприятия стали частью системной поддержки москвичами семей участников СВО, объединив жителей округа в общем деле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения.

