На востоке Москвы провели благотворительные акции для семей участников СВО

На катках Восточного административного округа Москвы прошла серия благотворительных мероприятий для семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба местного объединения культурных центров.

Акции прошли в рамках городского проекта «Зима в Москве». В декабре на катке в районе Ивановское более 80 детей и взрослых написали праздничные открытки и письма с теплыми пожеланиями для российских военнослужащих. Все послания были собраны в специальный ящик для передачи волонтерам и дальнейшей отправки в зону СВО.

20 декабря на ледовой площадке в Гольянове состоялись спортивные соревнования «Мы вместе!». В них приняли участие семейные команды, включая родственников бойцов, всего более 120 человек. Участники состязались в скорости и ловкости на ледовой полосе препятствий, а по итогам получили памятные подарки.

Эти мероприятия стали частью системной поддержки москвичами семей участников СВО, объединив жителей округа в общем деле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов здравоохранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.