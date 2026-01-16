Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг Ирана

Москва готова быть посредником в продвижении конструктивного диалога.

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщают в Кремле.

Главы государств обсудили положение дел на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Ирана. Российский лидер выступил в пользу дипломатических шагов, которые помогут обеспечить стабильность и безопасность в регионе. Президент подтвердил, что Москва готова и впредь быть посредником и содействовать продвижению конструктивного диалога с участием всех заинтересованных стран.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия выступает против вмешательства извне во внутренние дела Ирана. Об этом 15 января заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Глава государства отметил, что Москва намерена и дальше развивать сотрудничество со странами Ближнего Востока и Северной Африки, опираясь на принципы доверия и партнерства.

