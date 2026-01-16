Контракт с российской армией в 2025 году заключили более 422 тысяч человек

Лилия Килячкова
Еще 32 тысячи граждан заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах.

Сколько человек подписали контракт с ВС РФ в 2025 году

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Контракт с Вооруженными силами (ВС) России в 2025 году заключили свыше 422 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования войск беспилотных систем.

«Контракт о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Это уже окончательные данные, которыми мы располагаем», — заявил Медведев.

Также известно о том, что 32 тысячи человек присоединились к Вооруженным силам в качестве добровольцев. Таким образом, задача по комплектованию российской армии военнослужащими по контракту, поставленная на 2025 год, полностью выполнена. Доклад о результатах был представлен президенту России Владимиру Путину.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что армия России освободила Закотное в ДНР и Жовтневое в Запорожской области. Подразделения группировки войск «Юг» добились успеха в результате активных и решительных действий. Одновременно силы группировки «Восток» продолжили наступление, углубляясь в оборонительные рубежи ВСУ.

