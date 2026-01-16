Лариса Долина стала лауреатом 30-й премии «Золотой граммофон»

Мария Гоманюк
Заветные статуэтки вручат артистам, чьи песни получили широкое признание у аудитории.

Почему Долина стала лауреатом премии Золотой граммофон

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Народная артистка России, певица Лариса Долина вошла в список обладателей Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Юбилейная, 30-я церемония награждения, пройдет 17 января, ее покажут в эфире федерального телеканала, о чем сообщили в пресс-службе вещателя.

Представители источника уточнили, что в числе лауреатов нынешнего года также значатся певица Мари Краймбрери, певец Юрий Киселев, известный как ЮрКисс, и Мот, народный артист России Николай Басков, дуэт NЮ и Асии, солистка группы «Комбинация» Татьяна Иванова, а также певица Татьяна Куртукова.

Праздничное мероприятие приурочено к 30-летию премии и будет оформлено в формате масштабного телевизионного шоу с эффектными декорациями и техническими спецэффектами. Ведущие подведут музыкальные итоги года, а популярные исполнители исполнят самые известные композиции.

По правилам премии, статуэтки вручают артистам, чьи песни по результатам хит-парада «Русского Радио» хотя бы один раз занимали первую строчку национального чарта и получили широкое признание у аудитории.

Ранее 5-tv.ru писал, что пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

