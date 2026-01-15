Новая схема? Пустые залы Ларисы Долиной могут заполнять с помощью массовки

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 173 0

Певица столкнулась с серьезным падением спроса на свои выступления на фоне затянувшегося жилищного скандала.

Что сейчас с Ларисой Долиной

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Тема:
Скандал с квартирой Долиной

Продюсер Дворцов: билеты на концерты Ларисы Долиной могут раздать бесплатно

Администраторов народной артистки РФ Ларисы Долиной заподозрили в использовании специальных схем для создания видимости аншлагов на ее концертах. Об этом сообщил музыкальный продюсер в беседе с изданием «Абзац».

Поводом для обсуждения стала ситуация с недавним столичным выступлением певицы, на которое изначально билеты продавались крайне плохо, однако прямо перед мероприятием свободные места в зале внезапно исчезли.

Предполагается, что представители исполнительницы могли самостоятельно выкупить оставшиеся билеты, чтобы впоследствии раздать их в качестве пригласительных для массовки.

Продюсер Сергей Дворцов отметил, что такая практика вполне вероятна, так как репутация звезды оказалась подпорчена из-за истории с недвижимостью.

«Могут нагнать людей, могут раздать пригласительные просто для заполняемости зала. Это вполне вероятно. Год для Ларисы Долиной начался неоднозначно, потому что она до сих пор не освободила квартиру. И эта волна до сих пор тянется. Она себе немножко подпортила репутацию», — поделился эксперт.

Продюсер добавил, что 27 января у певицы запланирован концерт в камерном баре на 81 место, но на данный момент реализовано лишь 20 билетов, стоимость которых достигает 18,5 тысячи рублей.

Конфликт вокруг жилья в Хамовниках продолжается уже около полутора лет. Новая владелица объекта Полина Лурье 12 января подала судебный иск о принудительном выселении артистки, так как Долина не освободила помещения в установленный срок до 5 января.

Вместо передачи ключей певица отправилась в отпуск в Абу-Даби. По словам представителей исполнительницы, она планирует вернуться в Россию 20 января для подписания необходимых бумаг, однако законная хозяйка квартиры больше не намерена ждать и инициировала разбирательство через приставов.

Тема:
Скандал с квартирой Долиной
