Без отопления остались 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области

В Бердянске Запорожской области, без отопления остались 280 многоквартирных домов из-за аварии в системах энергоснабжения. Это, в свою очередь, привело к остановке котелен. Об этом в мессенджере Telegram сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы региона, для устранения последствий аварии работают четыре бригады, которые задействованы в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания системы, специалисты занимаются спуском теплоносителя и следят за температурой в подвальных и чердачных помещениях.

После стабилизации ситуации, котельные возобновят работу, запустив подачу тепла в жилые дома.

По данным министерства энергетики Запорожской области, без электроснабжения остаются 41 306 потребителей в Приморском муниципальном округе и Бердянске.

