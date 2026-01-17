Без отопления остались 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 24 0

В городе работают четыре аварийные бригады.

В Бердянске многоквартирные дома остались без отопления

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В Бердянске Запорожской области, без отопления остались 280 многоквартирных домов из-за аварии в системах энергоснабжения. Это, в свою очередь, привело к остановке котелен. Об этом в мессенджере Telegram сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По словам главы региона, для устранения последствий аварии работают четыре бригады, которые задействованы в круглосуточном режиме. Чтобы не допустить размораживания системы, специалисты занимаются спуском теплоносителя и следят за температурой в подвальных и чердачных помещениях.

После стабилизации ситуации, котельные возобновят работу, запустив подачу тепла в жилые дома.

По данным министерства энергетики Запорожской области, без электроснабжения остаются 41 306 потребителей в Приморском муниципальном округе и Бердянске.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, город Балтийск Калининградской области остался без водоснабжения. До этого в Чечне в результате взрыва бытового газа пострадали пять человек, среди которых двое детей. Также ранее в Нижнем Новгороде в подвале многоквартирного дома произошел хлопок, в результате которого была повреждена система отопления.

Без отопления остались 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области
