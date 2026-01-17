Свердловские онкологи удалили мужчине опухоль весом со взрослого человека

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 30 0

За свою 30-летнюю практику врачи столкнулись с таким впервые.

Мужчине удалили опухоль весом со взрослого человека

Фото: Telegram/Здоровье уральцев/minzdravso

В Свердловской области врачи избавили 50-летнего мужчину от гигантской опухоли в животе — липосаркомы весом более 60 кг. По словам онкологов, за свою 30-летнюю практику они увидели такое впервые. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Липосаркома в животе мужчины росла около 20 лет. В силу своего объема опухоль давила на нижнюю полую вену, сместила кишечник, мочевой пузырь и другие органы, заняв практически всю брюшную полость.

Из-за гигантской опухоли мужчина не мог долго лежать на спине. Врачам пришлось заранее продумать, как уложить пациента на операционный стол и учесть многие другие нюансы.

В многочасовой операции участвовало восемь врачей. За семь часов и сорок минут им удалось удалить гигантскую липосаркому в полном объеме.

«Ради академического интереса медики попробовали взвесить новообразование, однако шкала весов ограничена 60 килограммами, а вес опухоли превышал этот параметр», — сообщили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Пациент уже восстановился после операции и идет на поправку.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, мужчина с раком на четвертой стадии узнал об опухоли из-за странного симптома. Также онколог Магомед Иманшапиев назвал симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии рака.

Свердловские онкологи удалили мужчине опухоль весом со взрослого человека
