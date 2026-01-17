Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде

Борис Сатаров
Борис Сатаров 46 0

Она уверенно завершила соревнования в Австралии и улучшит позиции в мировом рейтинге.

Мирра Андреева выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде

Фото: Zuma\TASS

Российская теннисистка Мирра Андреева 17 января одержала победу в финале турнира категории WTA 500 в Аделаиде в Австралии, обыграв представительницу Канады Викторию Мбоко.

В решающем матче посеянная под третьим номером Андреева одержала победу в двух сетах со счетом 6:3, 6:1. Канадская спортсменка Виктория Мбоко была посеяна на турнире под восьмым номером.

Победа в Аделаиде стала для Мирры Андреевой четвертым титулом в одиночном разряде под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA). Также россиянка является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года в парном разряде. После завершения турнира 18-летняя спортсменка поднимется с восьмого на седьмое место в обновленном рейтинге WTA.

Виктории Мбоко 19 лет. В ее активе два титула WTA в одиночном разряде. В текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации канадская теннисистка занимает 17-е место.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500, а его призовой фонд превышает 1,2 миллиона долларов.

Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде
