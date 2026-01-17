«Будет жить в своих учениках»: Певцов о вкладе Игоря Золотовицкого в искусство

|
Мария Гоманюк
Эксклюзив

Выпускники заслуженного артиста России хорошо известны зрителям по всей стране.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков

Певцов назвал Золотовицкого блистательным артистом и оценил его как педагога

Народный артист России Дмитрий Певцов поделился воспоминаниями о покойном заслуженном артисте России, ректоре Школы-студии МХАТ, актере Игоре Золотовицком на церемонии прощания с коллегой. В беседе с 5-tv.ru он подчеркнул, что Золотовицкий был выдающимся актером и наставником, чье наследие продолжает жить в его учениках.

По словам Певцова, Золотовицкий на протяжении многих лет оставался яркой и харизматичной фигурой в театральной среде, в том числе как ведущий молодежных вечеров в Доме актера.

«Он блистательный артист, удивительный совершенно ведущий наших много десятилетий проходивших молодежных вечеров в Доме актера», — сказал Певцов.

При этом он отметил и педагогический талант артиста, назвав его мудрым учителем, чьи выпускники хорошо известны зрителям по всей стране и не нуждаются в дополнительном представлении.

«Его учеников знает вся страна. И я думаю, в них он будет продолжать жить, в своих учениках», — подытожил Певцов.

Церемония прощания с народным артистом России состоялась на основной сцене Московского художественного театра имени А. П. Чехова 17 января. Проститься с Золотовицким пришли его родные, друзья, ученики и коллеги. Близкие актера возложили цветы и отдали дань памяти мастеру.

Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января на 65-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. В день прощания запланировано и его погребение на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее, писал 5-tv.ru, народный артист России, актер Владислав Ветров высказался об Игоре Золотовицком.

