Иран направил официальный ответ на мирный план США и ожидает реакции

Иран дал свой ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Тегеран направил свой ответ в ночь на 26 марта через посредников. В данном плане содержатся важные условия завершения конфликта.

По данным агентства, Иран требует прекращения агрессии со стороны противника, а также хочет получить гарантии того, что война не повторится. Также Тегеран намерен обеспечить себе выплату репараций.

Кроме того, Исламская Республика настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом, назвав это «естественным и законным правом» страны. Иран требует от США юридически закрепленных гарантий выполнения обязательств.

Тегеран не верит словам Штатов о желании вести переговоры. По мнению республики, американцы на самом деле преследуют три цели: создать видимость миролюбия, сдерживать мировые цены на нефть, а также выиграть время для подготовки нового наземного вторжения.

«Они (США — Прим. ред.) под прикрытием лжи о диалоге готовят новое преступление», — сказал источник Tasnim.

США разработали план из 15 пунктов для завершения войны с Ираном. Основные требования — полный демонтаж трех объектов по обогащению урана, выдача всего уже обогащенного материала и отказ от этих работ в будущем. А еще — сворачивание программы баллистических ракет и открытие судоходства в Ормузском проливе. За это Иран получит отмену санкций, связанных с ядерной программой.

Ранее 5-tv.ru писал, что 59% американцев осудили войну США с Ираном. Опрошенные обеспокоены тем, что не смогут позволить себе оплачивать бензин в ближайшие месяцы. Поддержка президента США Дональда Трампа остается на уровне около 40% и не изменилась за последний месяц. Тем не менее продолжающийся конфликт может стать серьезным политическим вызовом для правящей Республиканской партии.

