Иран направил официальный ответ на мирный план США и ожидает реакции

Евгения Алешина
Штаты разработали документ, который включает в себя 15 пунктов.

Иран дал свой ответ на предложенный США план урегулирования конфликта и ожидает реакции Вашингтона. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Тегеран направил свой ответ в ночь на 26 марта через посредников. В данном плане содержатся важные условия завершения конфликта.

По данным агентства, Иран требует прекращения агрессии со стороны противника, а также хочет получить гарантии того, что война не повторится. Также Тегеран намерен обеспечить себе выплату репараций.

Кроме того, Исламская Республика настаивает на признании своего суверенитета над Ормузским проливом, назвав это «естественным и законным правом» страны. Иран требует от США юридически закрепленных гарантий выполнения обязательств.

Тегеран не верит словам Штатов о желании вести переговоры. По мнению республики, американцы на самом деле преследуют три цели: создать видимость миролюбия, сдерживать мировые цены на нефть, а также выиграть время для подготовки нового наземного вторжения.

«Они (США — Прим. ред.) под прикрытием лжи о диалоге готовят новое преступление», — сказал источник Tasnim.

США разработали план из 15 пунктов для завершения войны с Ираном. Основные требования — полный демонтаж трех объектов по обогащению урана, выдача всего уже обогащенного материала и отказ от этих работ в будущем. А еще — сворачивание программы баллистических ракет и открытие судоходства в Ормузском проливе. За это Иран получит отмену санкций, связанных с ядерной программой.

Ранее 5-tv.ru писал, что 59% американцев осудили войну США с Ираном. Опрошенные обеспокоены тем, что не смогут позволить себе оплачивать бензин в ближайшие месяцы. Поддержка президента США Дональда Трампа остается на уровне около 40% и не изменилась за последний месяц. Тем не менее продолжающийся конфликт может стать серьезным политическим вызовом для правящей Республиканской партии.

27 мар
Поставки газа на Украину могут просесть сразу по нескольким направлениям
26 мар
Просчитался? Трамп оценил последствия военной операции США против Ирана
26 мар
«Они умоляют»: Трамп заявил о стремлении Ирана к сделке с США
26 мар
Уиткофф: план США по урегулированию конфликта принесет пользу для всего Ближнего Востока
26 мар
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
26 мар
Трамп: США ничего не нужно от НАТО
26 мар
«Враги извлекут урок»: Иран намерен диктовать свои условия на Ближнем Востоке
26 мар
Погиб командующий ВМС КСИР после удара Израиля по югу Ирана
26 мар
Американцы спрогнозировали продолжительность войны в Иране
26 мар
«Нас обманули дважды»: почему Иран отказывается от переговоров с США
Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео