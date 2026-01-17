Тайна любви: Марина Влади передала переписку с Владимиром Высоцким в Росархив

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 52 0

При этом вдова музыканта выдвинула определенное условие, которому нельзя перечить.

Какие условие у Марины Влади по переписке с Высоцким

Фото: © РИА Новости / Анатолий Гаранин

Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив

Французская актриса и певица Марина Влади передала в Росархив личные материалы, связанные с ее мужем, советским актером, поэтом и музыкантом, легендарным бардом Владимиром Высоцким, в том числе их любовную переписку. Однако даритель попросила не раскрывать эти документы при ее жизни. Этой просьбе полностью последуют, о чем сообщил в интервью РИА Новости руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

По словам собеседника, в архивной практике существуют ограничения на доступ к документам, если такое условие выдвинул сам автор или его наследники. В случае с Мариной Влади речь идет именно о таких материалах.

Так, передавая архив, она настояла на том, чтобы ее личная переписка с Высоцким оставалась закрытой для исследователей и публики до конца ее жизни. При этом Росархив, отметил Артизов, считает необходимым строго придерживаться этого условия, так как оно связано с правом на неприкосновенность частной жизни.

Марина Влади — французская актриса русского происхождения, жена Владимира Высоцкого в период с 1970 по 1980 годы. Женщине 87 лет.

Со дня смерти Владимира Высоцкого в 2025 году исполнилось 45 лет. Музыкант родился 25 января 1938 года в Москве и стал одной из самых знаковых фигур советской культуры. Высоцкий получил всенародную известность как поэт и автор-исполнитель, чьи песни и стихи распространялись далеко за пределами официальной сцены.

Широкой аудитории он также запомнился как актер кино и театра. Среди его самых известных экранных работ — роли в фильмах «Место встречи изменить нельзя» и «Маленькие трагедии», а также участие в картинах «Вертикаль», «Служили два товарища», «Хозяин тайги», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» и в других.

Высоцкий окончил Школу-студию МХАТ в 1960 году. После этого он стал ведущим актером Театра на Таганке. Там же артист сыграл галерею знаковых ролей — от Гамлета и Галилея до Лопахина и Свидригайлова.

Ранее, писал 5-tv.ru, посмертную маску Высоцкого не смогли продать из-за высокой стоимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

