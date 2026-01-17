Начальника центра подготовки МВД в Сыктывкаре задержали по делу о взрыве гранаты

Лилия Килячкова
В результате ЧП пострадали 20 человек.

Почему задержали начальника центра МВД в Сыктывкаре

Фото: Наталия Казаковцева/ТАСС

Начальника Центра профессиональной подготовки Министерства внутренних дел задержали в Сыктывкаре, где взорвалась светошумовая граната. Об этом сообщило управление Следственного комитета в Республике Коми.

В отношении начальника центра подготовки МВД возбудили уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенного группой лиц по предварительному сговору.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения. <…> В рамках уголовного дела продолжается проведение следственных и процессуальных действий», — говорится в публикации ведомства.

Взрыв прогремел днем 15 января. По предварительным данным, светошумовая граната взорвалась в учебном корпусе в 12:25 по московскому времени.

Сразу после ЧП в медицинские учреждения доставили 18 человек, позже число пострадавших увеличилось до 20 человек. Девять из них находились в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По факту случившегося возбудили дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью или гибель людей.

По состоянию на 16 января в больницах в регионе продолжали лечение 19 пострадавших. В МВД до этого заявляли, что предварительной причиной возгорания могли стать непрофессиональные действия одного из преподавателей во время учебного процесса. Позднее суд отправил его под домашний арест.

Начальника центра подготовки МВД в Сыктывкаре задержали по делу о взрыве гранаты
