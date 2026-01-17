Трамп заявил, что убедил себя сам не наносить удары по Ирану

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 37 0

На его решение повлияли некоторые действия Исламской Республики.

Протесты в Иране — новое заявление Трампа

Фото: Reuters/Nathan Howard

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент США Дональд Трамп заявил, что его никто не убеждал отказаться от нанесения ударов по Ирану. По его словам, это решение он принял полностью самостоятельно. Об этом он заявил в разговоре с журналистами в Белом доме.

«Меня никто не убеждал. Я сам себя убедил», — заявил американский лидер.

Как рассказал глава Белого дома, у Ирана было запланировано на 16 января более 800 казней через повешение. Но власти никого не казнили, они отменили повешение. Именно это, по его словам, сильно повлияло на его решение. Однако Трамп не уточнил, является ли оно окончательным.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Трамп объявил о незамедлительном введении пошлин в размере 25% в отношении стран, которые ведут торговые операции с Ираном. Он заявлял, что это решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Кроме того, американский лидер призвал протестующих в Иране продолжать акции, отметив, что США окажет им поддержку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:15
Долгожданная самостоятельность: может ли Франция выйти из НАТО
2:53
Не бегать по коридору: в российских школах могут ввести оценки за поведение
2:32
Трамп заявил, что убедил себя сам не наносить удары по Ирану
2:10
В Госдуме назвали решение суда ФРГ по делу о «Северных потоках» трусливым
1:48
В России собрались утвердить единый размер ручной клади для всех авиакомпаний
1:26
Без отопления остались 280 многоквартирных домов в Бердянске Запорожской области

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Страх — бумажный потолок»: Боня о том, почему горы не пугают ее
«Это все в голове»: почему Наталия Власова не брезгует покупкой винтажных вещей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026