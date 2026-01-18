ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспортной инфраструктуры Украины

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

В операции применялись боевые дроны, оперативно-тактическая авиация и артиллерия.

Как ВС РФ поразили объекты инфраструктуры и дронов ВСУ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Вооруженные силы (ВС) России нанесли серию ударов по объектам, используемым в интересах украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Целями российской армии стали элементы энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также производственные площадки по сборке беспилотников дальнего радиуса действия.

По информации ведомства, удары выполнялись с применением оперативно-тактической авиации, боевых дронов, ракетных войск и артиллерии. В результате поражение получили предприятия, задействованные в выпуске дальнобойных БПЛА, и объекты, обеспечивавшие логистику и энергоснабжение ВСУ.

Кроме того, за прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны уничтожили 220 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, девять реактивных снарядов системы HIMARS и шесть управляемых авиационных бомб. К тому же огневое воздействие нанесли по пунктам временного размещения украинских формирований и иностранных наемников в 149 районах.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что за минувшую неделю российская армия провела один массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Под поражение попали предприятия оборонно-промышленного комплекса, энергетические объекты, а также элементы транспортной и портовой инфраструктуры, используемые киевским режимом.

Ранее, писал 5-tv.ru, армия России освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области.

