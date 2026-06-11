Авиасалон «МАКС» перенесли на 2027 год

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 36 0

В прошлом году выставку также не проводили.

Правительство отменило авиасалон «МАКС» в этом году

Фото: © РИА Новости/ Михаил Воскресенский

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Правительство отменило международный авиационно-космический салон «МАКС-2026» и выставку «Гидроавиасалон». События перенесены на 2027 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовых актов.

В документе указывается, что в сентябре следующего года в Геленджике запланирована Международная выставка и научная конференция по гидроавиации «Гидроавиасалон-2027». В мае — июне следующего года в Казани состоится Международный салон вертолетной техники и авиационных систем.

Авиасалон «МАКС» был отменен и в прошлом году, однако при этом в июне 2025 года российское правительство утвердило проведение авиасалона в 2026 и 2027 годах в подмосковном Жуковском.

Как ранее писал 5-tv.ru, берлинский авиасалон, известный как ILA (Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung Berlin), стал важным событием в мире авиационной и аэрокосмической техники. В 2026 году выставка проходит на фоне значительных изменений в оборонной политике Европы, где Германия стремится занять лидирующие позиции.

ILA Berlin Air Show считается одной из самых представительных выставок в мире, где участвуют крупнейшие международные концерты из Германии, США, Великобритании, Франции и других стран.

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