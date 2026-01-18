Президент Ирана предупредил о возможной атаке на аятоллу Али Хаменеи

Алексей Мокряков
Алексей Мокряков

Глава исламской республики предостерег ее врагов от подобного шага.

Могут ли США ликвидировать лидеров Ирана

Фото: Reuters/Office of the Iranian Supreme Le

Попытка атаки на духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи будет воспринята как начало войны. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в соцсетях.

«Любое нападение на аятоллу Хаменеи будет равносильно „полномасштабной“ войне с иранским народом», — говорится в сообщении главы государства.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал Иран найти стране новое руководство. По мнению главы Белого дома, власти исламской республики должны «надлежаще» управлять страной и привел себя в качестве примера. При этом он указал на недопустимость сосредотачивать внимание «на убийствах тысяч людей» для сохранения контроля.

«Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении», — сказал американский лидер.

Глава Белого дома призвал к поиску людей, которые будут способны возглавить Тегеран в будущем. При этом Трамп не сказал, кто бы мог подойти на эту роль.

