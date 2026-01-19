Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Он также работал аниматором и сценаристом в проектах «Красавица и чудовище», «Русалочка» и «Аладдин».

Умер режиссер мультфильма «Король Лев» Роджер Аллерс

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

Американский режиссер, сценарист и аниматор Роджер Аллерс, наиболее известный как один из режиссеров культового анимационного фильма Disney «Король Лев» (1994), умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его коллега, кинопродюссер Дэйв Боссерт.

«Я глубоко опечален известием о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел», — сообщил друг Аллерса.

По словам Боссерта, буквально неделю назад он связывался с Аллерсом, который в то время путешествовал по Египту. Он назвал его «одним из самых добрых людей, с которыми только можно работать». Даже после грандиозного успеха «Короля Льва» режиссер оставался скромным и сердечным человеком.

Прежде чем стать сорежиссером «Короля Льва» вместе с Робом Минкоффом, Аллерс много лет работал аниматором и сценаристом, участвуя в таких проектах, как «Красавица и чудовище», «Русалочка» и «Аладдин».

У Роджера Аллерса любовь к анимации зародилась еще в пять лет после просмотра мультфильма «Питер Пэн» от Disney. Он получил образование по специальности «изобразительное искусство». Роджер участвовал в создании фильмов «Олимпийские игры животных», «Трон», а также возглавлял отдел раскадровки «Красавицы и чудовища».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, на 78-м году жизни скончался сыгравший в «Разборках в стиле кунг-фу» актер Лян Сяолун. Он выступал под именем Брюс Лен и считался одной из ключевых фигур гонконгского кинематографа. Кроме того, он входил в число так называемых «четырех маленьких драконов», к которой также относили основателя джиткундо Брюса Ли, актера Джеки Чана и актера Томми Там, известного как Ти Лун.

