Умер сыгравший в «Разборках в стиле кунг-фу» актер Лян Сяолун

Китайский актер Лян Сяолун, известный по роли в культовом комедийном боевике «Разборки в стиле кунг-фу», скончался на 78-м году жизни. О его смерти сообщило местное издание «Наньфан душибао».

Артист умер 14 января, а официальное подтверждение от родственников появилось 18 января. Прощание с актером предварительно намечено на 26 января и пройдет в городе Шэньчжэнь.

Известно, что Лян Сяолун, также выступавший под именем Брюс Лен, считался одной из ключевых фигур гонконгского кинематографа и входил в число так называемых «четырех маленьких драконов». В эту неформальную группу, помимо него, относили основателя джиткундо Брюса Ли, актера Джеки Чана и актера Томми Там, известного как Ти Лун.

Будущий актер Лян Сяолун родился на территории современного городского округа Чжуншань в южнокитайской провинции Гуандун в 1948 году. Он изучал традиционные боевые искусства Китая с ранних лет, что впоследствии определило его экранный образ и востребованность в жанре боевиков.

Лян Сяолун пришел в кино в начале 1970-х и за десятилетия карьеры принял участие более чем в 70 фильмах и телевизионных проектах. Одной из самых запоминающихся его работ стала роль наемного убийцы по прозвищу Зверь в фильме режиссера Стивена Чоу «Разборки в стиле кунг-фу», где актер продемонстрировал не только мастерство в боевых сценах, но и яркую харизму.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера и кинооператора Анатолия Заболоцкого.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.