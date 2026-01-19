Истерия на «Евровидении»: певицу раскритиковали за слова на русском языке

Поздравление румынской артистки Паулы Селинг в адрес Молдавии обернулось волной критики и требованиями публичных извинений.

Политический скандал разгорелся на «Евровидении» за четыре месяца до начала конкурса.

Румынскую певицу Паулу Селинг заставили принести извинения после того, как она поздравила команду из Молдавии всего одним словом на русском языке.

«Поздравляем команду „Телерадио“ с выдающимся шоу! Невероятно! Я не слышу вас… Молодец, Молдова!» — сказала певица.

Из-за этого в молдавских соцсетях сразу же поднялась антироссийская истерия, а различные политики и активисты стали требовать от певицы извинений. Среди них отметился и бывший пресс-секретарь правительства Молдавии Даниэл Водэ, который напомнил артистке, что официальным языком в стране является румынский. Причем сначала артистка искренне не поняла, в чем проблема, и заявила, что много раз слышала это слово от музыкантов из Молдавии, где русский понимают почти все.

