Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Лауреатами премии по итогам 2025 года стали 23 представителя средств массовой информации.

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Сергей Собянин вручил премии города Москвы по итогам 2025 года в области журналистики.

«Преcса, средства массовой информации всегда играли огромную роль в нашей стране, да и в любой другой. Но когда происходят военные действия, война, специальная военная операция, то роль средств массовой информации становится просто критической. Журналисты с передовой ведут свои репортажи, рискуя жизнью, донося до наших граждан, что там происходит. Героизм наших бойцов формирует в целом сознание патриотизма наших граждан и единство нашей страны. И эту роль трудно переоценить. Поэтому отдельные слова благодарности военным журналистам, которые ведут свою самоотверженную работу», — отметил Мэр Москвы.

Премии присуждают с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных материалов, теле- и радиопередач о Москве и ее жителях, получивших общественное признание. Такие материалы поднимают важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы, проникнуты чувством гражданственности, способствуют воспитанию любви к своему городу, бережного отношения к его истории и традициям.

«Журналисты всегда в эпицентре жизни города — там, где открываются новые предприятия, строятся дороги, школы, медицинские центры и спортивные комплексы. Освещают масштабное развитие городской среды, инфраструктурных объектов. Для производства новостей нужны талант, объективность и искренний интерес к жизни города, москвичам», — подчеркнул Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

