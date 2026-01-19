Силы ПВО за три часа уничтожили 47 украинских БПЛА над регионами России

Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью.

Сколько БПЛА над регионами России уничтожено 19 января

Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad

Силы противовоздушной обороны нейтрализовали десятки украинских беспилотников в небе над несколькими регионами России. Как сообщили 19 января в Министерстве обороны Российской Федерации, за три часа было сбито в общей сложности 47 дронов.

По данным ведомства, в промежутке с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурные расчеты ПВО обнаружили, перехватили и уничтожили беспилотные летательные аппараты самолетного типа, запущенные Вооруженными силами Украины.

Наибольшее количество БПЛА — 21— было ликвидировано над территорией Ростовской области. Еще 19 беспилотников сбили над Брянской областью, пять — в воздушном пространстве Калужской. Кроме того, по одному дрону уничтожено над Белгородской и Курской областями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школа в Каменке-Днепровской подверглась удару со стороны ВСУ с применением трех беспилотников. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Как отметил глава региона, атака была целенаправленной и пришлась на гражданский объект — образовательное учреждение, где в дневное время находились учащиеся и персонал. 

В момент инцидента в здании школы находились 15 детей и 10 сотрудников. По словам губернатора, никто не пострадал. При этом зафиксирован материальный ущерб: поврежден служебный автомобиль охраны, а также выбиты окна в здании учебного заведения.

