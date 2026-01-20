Главное — развитие: актриса Ксения Суркова о том, что детям нужна свобода

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 44 0

Артистка уверена: школьников не надо загонять в строгие рамки.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Актриса Ксения Суркова: для развития критического мышления детям нужна свобода

Детям нужна определенная свобода для развития критического мышления. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась актриса Ксения Суркова на премьере фильма «Здесь был Юра», комментируя закон о том, что с 1 сентября в школах будут ставить оценки за поведение.

«Я считаю, что нельзя правильно оценить тот или иной этап. Это же все этап, какое-то некое развитие. Никогда не знаешь (что будет. — Прим.ред.)», — сказала артистка.

Иногда троечники становятся гораздо успешнее отличников, уточнила Ксения Суркова. По ее мнению, это зависит оттого, что в детстве дети по-разному подходили к решению той или иной задачи. В результате чего критическое мышление у них развивалось совершенно иначе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье. Единственный сын артистки Сергей пока не женат, но она мечтает о внуках.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-17° Атмосферное давление 784 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
77.76
-0.07 90.16
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Лавров: европейские лидеры не скрывают подготовку к войне с Россией
12:57
«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
12:45
Армия России нанесла массированный удар по объектам ВПК и энергетики Украины
12:45
Европейские ценности: в Польше отменили слова «муж» и «жена» при оформлении брака
12:37
Американец почти год плыл на яхте ради россиянки и получил срок
12:28
Причина найдена: почему страны ЕС срывают все попытки мирного урегулирования на Украине

Сейчас читают

Трамп отказался от встречи с Зеленским в Давосе
Знал, чего хотят женщины: чем запомнился миру модельер Валентино Гаравани
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026