Актриса Ксения Суркова: для развития критического мышления детям нужна свобода

Детям нужна определенная свобода для развития критического мышления. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась актриса Ксения Суркова на премьере фильма «Здесь был Юра», комментируя закон о том, что с 1 сентября в школах будут ставить оценки за поведение.

«Я считаю, что нельзя правильно оценить тот или иной этап. Это же все этап, какое-то некое развитие. Никогда не знаешь (что будет. — Прим.ред.)», — сказала артистка.

Иногда троечники становятся гораздо успешнее отличников, уточнила Ксения Суркова. По ее мнению, это зависит оттого, что в детстве дети по-разному подходили к решению той или иной задачи. В результате чего критическое мышление у них развивалось совершенно иначе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Анита Цой сделала заявление про пополнение в семье. Единственный сын артистки Сергей пока не женат, но она мечтает о внуках.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.