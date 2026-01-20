Анализ на ВПЧ стал доступен для россиянок по ОМС

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Сдать тест могут женщины от 21 года до 49 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по ОМС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальный документ.

По информации агентства, пройти обследование и сдать бесплатно анализ на ВПЧ могут женщины в возрасте от 21 года до 49 лет. Если в итоге тест окажется положительным, то врач назначит пациентке дополнительную процедуру — жидкостную онкоцитологию.

ВПЧ в основном передается половым путем, а также через контакт с кожей и слизистыми оболочками больного человека. Этот вирус вызывает появление бородавок, папиллом, кондилом, а некоторые типы заболевания могут даже стать причиной развития рака. ВПЧ чаще всего встречается у молодых людей с большим количеством сексуальным контактов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в России с 2026 года генетическая проверка для будущих родителей стала бесплатной по ОМС. Эта мера направлена на поддержку здоровья нации и снижение рисков рождения детей с тяжелыми некорректируемыми патологиями.

