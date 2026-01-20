Программа ко Дню студента объединит десятки площадок в разных районах Москвы

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 38 0

Молодых жителей столицы ждут интеллектуальные игры, встречи с героями России, фестиваль студенческого предпринимательства и спектакли.

Как пройдет День студента в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В честь Дня российского студенчества в столице подготовили фестивали, концерты, кинопоказы и экскурсии. Основная часть мероприятий пройдет 25 января. Об этом сообщила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

«Программа объединит десятки площадок, среди которых ВДНХ, кинопарк “Москино”, а еще музеи, парки, библиотеки и катки. Для молодежи проведут патриотические и карьерные события, командные игры, творческие мастер-классы и многое другое», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, 21 января в концертном зале «Москва» состоится финал ежегодного творческого конкурса «Мисс и мистер студенчество Москвы». Свои номера представят 20 студентов из 17 вузов.

С 21 по 23 января в университетах столицы организуют встречи с героями Российской Федерации, в том числе с участниками специальной военной операции.

23 января в спортивном комплексе «ВТБ Арена» пройдет ежегодный Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». Участники смогут сформулировать бизнес-идеи, найти единомышленников, получить рекомендации экспертов, узнать, как подобрать команду и привлечь инвестиции, а также познакомиться с успешными кейсами.

В этот же день в творческой резиденции «Молодежь Москвы. Родина» пройдет финал интеллектуальной командной игры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

-7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:39
Лишний час для сна? Почему земные сутки становятся длиннее
20:25
Улыбалась и позировала: Аглая Тарасова впервые вышла в свет после суда
20:23
Чудовищные пытки в колыбели: мать истязала младенца иглами
20:05
«Воспринимается как оскорбление»: политолог объяснил отказ Макрона войти в «Совет мира»
19:54
«Куда хочешь подъеду»: как Бузова планирует совмещать карьеру и семью
19:42
Зеленский усомнился в участии Украины в «Совете мира» по Газе из-за РФ

Сейчас читают

«Главное — не развестись»: Анна Чиповская о планах на 2026 год
«Завидуйте молча»: как высоко взлетала и низко падала Волочкова за 50 лет
Главное — развитие: актриса Ксения Суркова о том, что детям нужна свобода
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026