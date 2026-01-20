Зеленский усомнился в участии Украины в «Совете мира» по Газе из-за РФ

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Киев все еще разрабатывает ответ на приглашение Трампа.

Зеленский об участии Украины в Совете мира по Газе

Фото: Reuters/Thomas Peter

Президент Украины Владимир Зеленский усомнился в участии своей страны в «Совете мира» по урегулированию конфликта в секторе Газа из-за приглашения туда России. Его слова приводит издание «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Честно говоря, Россия — наш враг, Беларусь — их союзник. <…> Пока что для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете», — сказал он.

При этом Зеленский добавил, что украинские дипломаты работают над ответом на приглашение американцев в «Совет мира».

До этого газета Financial Times (FT) сообщала, что глава киевского режима отнесся к приглашению в «Совет мира» с осторожностью из-за участия там президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Согласно данным издания, окончательной ответ об участии Украина пока не может дать. Сначала страна хочет понять, что собой представляет организация и будут ли там работать те механизмы международного права, который киевский режим считает для себя приемлемым.

«Совет мира» — организация, о создании которой президент США Дональд Трамп объявил 16 января. Данная инициатива является частью его мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

