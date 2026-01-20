«Воспринимается как оскорбление»: политолог объяснил отказ Макрона войти в «Совет мира»

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 252 0

Французский лидер стремится выступать автором или, по крайней мере, одним из ключевых участников любых международных инициатив.

Политолог объяснил отказ Макрона войти в Совет мира по Газе

Фото: Reuters/Michel Euler

Политолог Асафов: Макрона задело снижение приоритета Франции в мировой политике

Отказ президента Франции Эммануэля Макрона присоединиться к «Совету мира» по Газе носит политический и имиджевый характер. Об этом заявил 5-tv.ru политолог Александр Асафов.

По словам эксперта, французский лидер традиционно стремится выступать инициатором либо одним из ключевых участников международных форматов. В качестве примеров он привел как так называемую «коалицию желающих», так и более ранние проекты, включая Европейскую оборонную инициативу, утратившую со временем практическое значение.

Асафов отметил, что для Макрона принципиально важно личное и символическое признание. Ситуация, при которой французского президента приглашают к обсуждению международной повестки после лидеров Белоруссии, России и Украины, воспринимается им болезненно. По оценке политолога, это выглядит не столько как формальное пренебрежение, сколько как сигнал об отсутствии у Франции статуса приоритетного европейского участника.

«Макрон считает, что эта рамка, которую создает президент США Дональд Трамп по Газе, она будет обслуживать интересы главы Белого дома. У всех остальных тут положение статистов, но это довольно сложное заключение. Скорее всего, он считает, что у него и у Франции отсутствует приоритет», — пояснил Асафов.

Дополнительным фактором, по словам Асафова, становятся персональные оценки Макрона со стороны партнеров. В частности, речь идет о комментариях, указывающих на то, что действующий президент Франции находится на последнем сроке и не планирует переизбираться, что, как считают некоторые, уменьшает целесообразность его включения в долгосрочные инициативы.

«По совокупности именно отсутствие приоритета — как у него лично, так и у Франции в целом, — а также сопровождающая это достаточно резкая риторика и повлияли на подобную позицию Макрона», — добавил эксперт.

