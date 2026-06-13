Трамп и Зеленский примут участие в саммите G7 16 июня во Франции

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 40 0

Отдельные двусторонние переговоры на данный момент не предусмотрены.

Трамп и Зеленский примут участие в саммите во Франции

Фото: www.globallookpress.com/PRESIDENT OF UKRAINE

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Президент США Дональд Трамп и лидер киевского режима Владимир Зеленский примут участие в рабочем заседании саммита G7, которое запланировано на 16 июня. При этом отдельные двусторонние переговоры между ними на данный момент не предусмотрены. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

Саммит «Большой семерки» пройдет с 15 по 17 июня во французском Эвиане. По данным Politico, президент Франции Эмманюэль Макрон ищет возможности наладить более тесный контакт с Трампом и избежать его досрочного отъезда с мероприятия.

Среди рассматриваемых вариантов — организация закрытого ужина для главы Белого дома в Версальском дворце. По замыслу французской стороны, такой формат может подчеркнуть особое внимание к американскому президенту во время саммита.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в США Зеленского «переодели» в приличный костюм с помощью фотошопа. Американский YouTube-канал DRM News использовал отредактированное изображение Зеленского для анонса его пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Карсисом. На заставке украинский лидер был показан в классическом деловом костюме, хотя в действительности на мероприятии он появился в черной рубашке и темном свободном пиджаке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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