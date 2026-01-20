«Очень позитивная встреча»: Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым

Они продлились более двух часов.

Уиткофф назвал встречу с Дмитриевым очень позитивной

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф 20 января в комментарии «Известиям» заявил, что прошедшие переговоры со специальным представителем президента РФ и руководителем Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым носили весьма позитивный характер. Указывается, что по итогам встречи американская делегация покинула Дом Соединенных Штатов в Давосе.

«У нас была очень позитивная встреча», — заявил Уиткофф.

Переговоры продлились более двух часов, сообщает корреспондент «Известий». Перед павильоном США в Давосе собралась большая толпа. Кирилла Дмитриева и остальных членов российской делегации проводили с заднего входа здания.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что встреча Дмитриева, Уиткоффа и зятя президента США Дональда Трампа — Джареда Кушнера — запланирована на 20–21 января. По его словам, ключевыми темами обсуждения станут торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, поскольку российская сторона выступает за возобновление и развитие этих связей.

