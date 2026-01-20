«Страх и неопределенность»: политолог заявил об отсутствии у Европы автономии

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Эксперт подчеркнул, что положение ЕС было лучше, когда он вытраивал отношения с Россией в газовой и нефтяной сфере.

Почему у Европы нет автономии и экономического суверенитета

Фото: www.globallookpress.com/Philipp von Ditfurth

Политолог Мезюхо: У Европы нет никакой автономии и экономического суверенитета

У Европы нет ни стратегической автономии, ни экономического суверенитета, хоть президент Франции Эммануэль Макрон и утверждает обратное. Об этом в интервью журналистам «Известий» заявил политолог Иван Мезюхо. По его словам, французский лидер не просто приукрашивает ситуацию, прославляя независимость своей и соседних стран, а намеренно лжет.

«Президент Макрон, говоря о стратегической автономии и экономическом суверенитете Европы, врет, потому что ни о какой автономии и суверенитете и речи быть не может», — сказал эксперт.

Как отметил политолог, все это было у европейских государств, когда Евросоюз (ЕС) выстраивал отношения с Россией в области углеводородов, газа, нефти и формировал другие виды экономического сотрудничества. А то, что происходит сейчас, это лишь попытка «спасения шкуры». А также навязывание мнения, что сила в руках того, у кого больше прав в отношении союзников США на континенте.

Иван Мезюхо подчеркнул, что Европа на самом деле испытывает страх и чувствует неопределенность в связи с политикой американского президента Дональда Трампа. И именно поэтому сейчас она готова снова открыть диалог с Россией.

Это мнение прежде озвучивал и один из европейских лидеров — премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Он заявлял, что ЕС слишком долго избегал контактов с Россией, и поэтому теперь для переговоров может быть слишком поздно.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Эммануэль Макрон отказался войти в «Совет мира» по сектору Газа, в который США уже пригласили Россию и ряд других стран.

