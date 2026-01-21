В Ирландии учителя посадили в тюрьму за критику трансгендерной* политики

Эфирная новость 42 0

Энох Берк уже не в первый раз привлекается к ответственности за публичные заявления о существовании только двух полов.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Ирландии снова попал за решетку учитель местной школы, который отказывается называть своих учеников местоимением «они»*, дети для него — это мальчики и девочки. Когда на Эноха Берка первый раз пожаловались за неуважение бинарных личностей*, это те, кто не определились со своим полом*, все это выглядело как нелепая случайность. Но, отсидев первый срок, преподаватель уже на уроках начал рассказывать детям, что существует всего два пола. Это было бы нормально в России, но в Ирландии его уволили и теперь вызывают полицию каждый раз, как только бунтарь приближается к школе.

«Это злоупотребление властью. Это абсолютное безумие. Идет навязывание трансгендерной* идеологии каждому мальчику и девочке, каждому мужчине и женщине! Но людям это не нужно, это никому не нужно», — заявил ирландский учитель Энох Берк.

По словам преподавателя, многие в его стране осознают, что традиционное понимание о существовании всего лишь двух полов — это правильно. Но критиковать транс-повестку* в Европе сейчас не принято и даже опасно. Сам Энох Берк в общей сложности уже заплатил за свои убеждения больше 200 тысяч евро штрафа и провел в заключении в общей сложности 550 дней.

* — движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака
5:24
Многополярный мир: Лавров указал на кризис Евросоюза и НАТО
5:04
Жена пловца Свечникова заявила о сходстве с ним найденного в Босфоре тела
4:43
В Ирландии учителя посадили в тюрьму за критику трансгендерной* политики
4:24
Роскошный особняк и гараж спецтехники: в доме главы Приморско-Ахтарска прошли обыски
4:05
Трамп заявил, что Макрон не задержится надолго на посту президента Франции

Сейчас читают

«Устроилась хорошо»: где живет Лариса Долина после передачи квартиры Лурье
Поздравления, награды и шоу для фанатов: как Волочкова отметила 50-летие
Актрису Джейн Фонду засняли в инвалидной коляске
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026