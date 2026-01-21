Кабмин не поддержал идею повысить лимит стоимости подарков для врачей и учителей

Учителям и врачам все-таки нельзя будет получать подарки дороже трех тысяч рублей. Правительство не поддержало законопроект об увеличении стоимости презентов до десяти тысяч.

Повысить лимит предлагали депутаты, так как 18 лет назад, когда были введены существующие сейчас ограничения, цены были совсем другими. Но, как пишут «Известия», в Кабмине отклонили инициативу под предлогом того, что авторы документа забыли указать в пояснительной записке, почему нужно увеличивать сумму. Так что даже большой букет цветов стоимостью больше пяти тысяч можно сейчас расценивать как взятку.

Ранее, писал 5-tv.ru, в министерстве просвещения разработали инструкции на случай конфликтов между педагогами и учащимися. Учителям предлагается сохранять спокойствие, оценить ситуацию и снизить эмоциональный накал. Эксперты считают инструкцию своевременным ответом на резонансные школьные конфликты последних недель. Но в то же время, отмечают, что без системных решений улучшить ситуацию не получится. Ведь во многих учебных заведениях даже нет психологов.

