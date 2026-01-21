«Сначала любовь»: Алла Сигалова о жизни с больным родственником

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив

Ваши страдания, по мнению артистки, не окажут помощь близкому человеку.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Сигалова: любовь помогает принять болезнь близкого человека

Любовь помогает принять болезнь близкого человека. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала заслуженная артистка РФ, режиссер и хореограф Алла Сигалова на премьере фильма «Здесь был Юра».

«Если будет любовь, будет и принятие, мне так кажется», — отметила Сигалова.

Она подчеркнула, что ваши страдания не способны помочь человеку. Поэтому вместо страданий нужно во всем помогать близкому, который в вас нуждается.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Алла Сигалова относится к зарубежным наградам. Артистка отметила, что все люди хотят, чтобы их работу отмечали премиями. И чем их больше, тем лучше.

А также о том, как поддержать близкого человека с онкологией. Беспомощность, растерянность и страх — естественные реакции на такую новость, когда это касается кого-то дорогого. Поэтому эмоциональный шок — это первое, с чем сталкиваются как больной, так и его окружение.

