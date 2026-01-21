Оперному певцу Пласидо Доминго исполнилось 85 лет

Испанскому певцу и дирижеру Пласидо Доминго — 85 лет! Артист дебютировал на оперной сцене еще в 1959 году, и с тех пор исполнил свыше 150 партий в более чем четырех тысячах спектаклей.

На его «дирижерском» счету более пятисот опер и симфонических концертов с самыми прославленными коллективами. Доминго много раз приезжал в Россию и давал большие сольные концерты. А шесть лет назад впервые дирижировал в Большом театре. На Исторической сцене он представил оперу «Манон Леско». Через год — выступал перед петербургской публикой в Мариинке.

Знаменитый на весь мир тенор — обладатель 12 премий «Грэмми» и других престижных наград.

Ранее 5-tv.ru писал, что итальянский оперный певец Андреа Бочелли будет выступать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.