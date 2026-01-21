Более полувека на сцене: оперному певцу Пласидо Доминго — 85 лет

Эфирная новость 41 0

За свою карьеру испанский тенор исполнил свыше 150 партий.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefano Dalle Luche; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Оперному певцу Пласидо Доминго исполнилось 85 лет

Испанскому певцу и дирижеру Пласидо Доминго — 85 лет! Артист дебютировал на оперной сцене еще в 1959 году, и с тех пор исполнил свыше 150 партий в более чем четырех тысячах спектаклей.

На его «дирижерском» счету более пятисот опер и симфонических концертов с самыми прославленными коллективами. Доминго много раз приезжал в Россию и давал большие сольные концерты. А шесть лет назад впервые дирижировал в Большом театре. На Исторической сцене он представил оперу «Манон Леско». Через год — выступал перед петербургской публикой в Мариинке.

Знаменитый на весь мир тенор — обладатель 12 премий «Грэмми» и других престижных наград.

Ранее 5-tv.ru писал, что итальянский оперный певец Андреа Бочелли будет выступать на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба оргкомитета Игр.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:39
«Нарастили объемы»: Россия произвела за год почти 35 миллионов тонн молока
13:36
Король не нашел времени: детали визита принца Гарри в Лондон
13:28
Как карточный домик: крыша торгового центра обвалилась в Новосибирске — видео
13:24
«Хорошо устроилась»: Долина впервые прокомментировала своей переезд из квартиры
13:15
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
13:13
«Влюбляет в себя за восемь секунд»: Кушанашвили об уникальности Волочковой

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
«Сначала любовь»: Алла Сигалова о жизни с больным родственником
Божий дар, а не работа хирургов: Волочкова заявила о сексуальности своего тела
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026