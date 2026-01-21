Пытались сопротивляться: раскрыты подробности предотвращения теракта в Уфе

Масштабная операция ФСБ — силовики ликвидировали ячейку международных террористов, готовивших теракт в Уфе. Радикалы планировали напасть на полицейских. А чтобы жертв было как можно больше, даже самостоятельно собирали бомбу.

При задержании главарь ячейки пытался оказать сопротивление. О всех деталях операции расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Бойцы ФСБ штурмуют здание, в котором скрывается один из подозреваемых в подготовке теракта в Уфе. Раздаются выстрелы. Во время задержания главарь террористической ячейки открывает огонь. Ответ — мгновенный. Преступник нейтрализован. Второго участника группы оперативники отслеживают и задерживают уже в Москве.

По данным ФСБ, двое граждан одной из стран Центральной Азии готовили вооруженное нападение на отдел уфимской полиции. Террористы вели разведку: изучали местность, режим работы подразделения и пути подхода. Готовились тщательно и хладнокровно.

Злоумышленники успели приобрести автоматическое огнестрельное оружие. Закупили компоненты для самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

— Мы хотели после этого взорвать отдел полицейский. Когда придут сотрудники, мы стреляем в него с автомата.

Почерк узнаваемый. Классическая схема международных террористических структур: силовой объект, предварительная разведка и сочетание взрывного устройства с огнестрельным оружием для максимального резонанса и жертв.

По схожему сценарию действовал и житель Калужской области — агент украинских спецслужб. Он планировал подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и стоянке оборонного предприятия. Силовики вышли на него у тайника. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Тюменская область. ФСБ ликвидировала еще одного агента СБУ. Он передавал данные о стратегических объектах Уральского федерального округа и военных эшелонах на Транссибирской магистрали. Готовя теракт, вел слежку за военнослужащим в Тюмени и выбирал место для закладки взрывного устройства под автомобиль. Во время задержания ему предложили сдаться. В ответ он открыл огонь.

«Когда террористы отклоняют все предложения о сдаче оружия, они сознательно выбирают самоубийственный путь. Лица, которые взяли в руки оружие и взрывчатку, и противопоставили себя обществу и государству, не могут рассчитывать на снисхождения со стороны правоохранительных органов РФ», — отметил ветеран спецслужб Вячеслав Назаров.

От Москвы до Кабардино-Балкарии бойцы ФСБ раз за разом пресекают преступления еще на стадии подготовки. И каждый такой эпизод — жесткое напоминание: для террористов и агентов СБУ финал всегда один.

