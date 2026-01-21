Пытались сопротивляться: раскрыты подробности предотвращения теракта в Уфе

Эфирная новость 85 0

Преступники действовали по классической схеме: выбрали для атаки силовой объект, провели разведку и хотели применить взрывное устройство в сочетании с огнестрельным оружием.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

Масштабная операция ФСБ — силовики ликвидировали ячейку международных террористов, готовивших теракт в Уфе. Радикалы планировали напасть на полицейских. А чтобы жертв было как можно больше, даже самостоятельно собирали бомбу.

При задержании главарь ячейки пытался оказать сопротивление. О всех деталях операции расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Бойцы ФСБ штурмуют здание, в котором скрывается один из подозреваемых в подготовке теракта в Уфе. Раздаются выстрелы. Во время задержания главарь террористической ячейки открывает огонь. Ответ — мгновенный. Преступник нейтрализован. Второго участника группы оперативники отслеживают и задерживают уже в Москве.

По данным ФСБ, двое граждан одной из стран Центральной Азии готовили вооруженное нападение на отдел уфимской полиции. Террористы вели разведку: изучали местность, режим работы подразделения и пути подхода. Готовились тщательно и хладнокровно.

Злоумышленники успели приобрести автоматическое огнестрельное оружие. Закупили компоненты для самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

— Мы хотели после этого взорвать отдел полицейский. Когда придут сотрудники, мы стреляем в него с автомата.

Почерк узнаваемый. Классическая схема международных террористических структур: силовой объект, предварительная разведка и сочетание взрывного устройства с огнестрельным оружием для максимального резонанса и жертв.

По схожему сценарию действовал и житель Калужской области — агент украинских спецслужб. Он планировал подрыв самодельных взрывных устройств на федеральном газохранилище и стоянке оборонного предприятия. Силовики вышли на него у тайника. При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.

Тюменская область. ФСБ ликвидировала еще одного агента СБУ. Он передавал данные о стратегических объектах Уральского федерального округа и военных эшелонах на Транссибирской магистрали. Готовя теракт, вел слежку за военнослужащим в Тюмени и выбирал место для закладки взрывного устройства под автомобиль. Во время задержания ему предложили сдаться. В ответ он открыл огонь.

«Когда террористы отклоняют все предложения о сдаче оружия, они сознательно выбирают самоубийственный путь. Лица, которые взяли в руки оружие и взрывчатку, и противопоставили себя обществу и государству, не могут рассчитывать на снисхождения со стороны правоохранительных органов РФ», — отметил ветеран спецслужб Вячеслав Назаров.

От Москвы до Кабардино-Балкарии бойцы ФСБ раз за разом пресекают преступления еще на стадии подготовки. И каждый такой эпизод — жесткое напоминание: для террористов и агентов СБУ финал всегда один.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
0.06 91.20
1.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:31
«Куражитесь, пока мы проливаем кровь»: скандал вокруг вечеринки Rendez-Vous в Куршевеле
16:18
Фигуранта дела об убийстве генерала Кириллова приговорили к пожизненному сроку
16:12
Не на страже закона: в Петербурге раскрыли сеть сомнительных юридических контор
16:02
До сих пор ищут: тяжело больная пациентка пропала в больнице Краснодара
15:48
Неурожай и геополитика: почему цены на арабику взлетели до исторических максимумов
15:26
Пытались сопротивляться: раскрыты подробности предотвращения теракта в Уфе

Сейчас читают

Трамп и «глобальный Лондон» схватились в Давосе, а взорвется в Иране — эксперт
Это не конец? Сможет ли Долина еще вернуться в квартиру в Хамовниках
Как справиться с проблемными родственниками: поиск правильного пути
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026