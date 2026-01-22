Умер звезда фильма «Дневник Бриджит Джонс» Дональд Дуглас

Умер актер фильма «Дневник Бриджит Джонс» Дональд Дуглас

Шотландский актер Дональд Дуглас, известный по роли адмирала Дарси в фильмах о Бриджит Джонс, скончался в возрасте 92 лет. Об этом сообщает The Independent.

Смерть наступила в медицинском учреждении города Альби, расположенного на юге Франции. Родственники артиста подтвердили новость. Причиной ухода стала болезнь, с которой организм пожилого мужчины не смог справиться.

Коллеги и многочисленные поклонники выражают соболезнования семье. Они вспоминают Дугласа как исключительно щедрого духом человека и мастера своего дела. Один из близких друзей актера опубликовал в сети трогательный видеоролик, запечатлевший самые яркие моменты его жизненного пути и творческие достижения.

Творческая биография шотландца была чрезвычайно насыщенной и охватывала несколько эпох телевидения и кино. Помимо участия в романтической комедии с Рене Зеллвегер, Дуглас запомнился зрителям по ролям в культовом научно-фантастическом сериале «Доктор Кто» и исторической драме «Полдарк».

Также в его послужном списке значатся работы в картине бондианы «Золотой глаз», военной ленте «Мост слишком далеко» и фэнтези «Горец: Конец игры». Кроме этого, Луглас снялся в сериале «Пуаро», «Корона» и «Шерлок Холмс».

У актера остались супруга Эмма Темпл и три дочери — Эми, Лиза и Джоди. У Дугласа есть пятеро внуков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.