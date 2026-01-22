Дизайнер Керимова: белые наряды помогают устроить личную жизнь

Белые наряды могут принести личное счастье. Об этом изданию URA.RU рассказала звездный дизайнер Аника Керимова.

По ее словам, белый цвет одежды имеет особенную энергетику обновления и начала нового жизненного этапа. Именно поэтому наряды в таком цвете ассоциируются с чистотой, свадьбой и семейным счастьем.

Дизайнер уверена, что белые платья могут стать судьбоносными. В этом она убедилась на личном опыте. Керимова создавала как раз такой наряд для певицы Азизы, и вскоре артистка вышла замуж.

Именно поэтому для 50-летнего юбилея заслуженной артистки России Анастасии Волочковой дизайнер тоже подготовила белое платье с перьями страуса. Она опиралась на образ лебедя, который стал визитной карточкой балерины.

Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

