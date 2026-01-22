Главное — цвет: какое платье может помочь Волочковой все-таки выйти замуж

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 41 0

Секрет в особенной энергетике одежды.

Как одеваться чтобы выйти замуж

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дизайнер Керимова: белые наряды помогают устроить личную жизнь

Белые наряды могут принести личное счастье. Об этом изданию URA.RU рассказала звездный дизайнер Аника Керимова.

По ее словам, белый цвет одежды имеет особенную энергетику обновления и начала нового жизненного этапа. Именно поэтому наряды в таком цвете ассоциируются с чистотой, свадьбой и семейным счастьем.

Дизайнер уверена, что белые платья могут стать судьбоносными. В этом она убедилась на личном опыте. Керимова создавала как раз такой наряд для певицы Азизы, и вскоре артистка вышла замуж.

Именно поэтому для 50-летнего юбилея заслуженной артистки России Анастасии Волочковой дизайнер тоже подготовила белое платье с перьями страуса. Она опиралась на образ лебедя, который стал визитной карточкой балерины.

Фото: © РИА Новости/ Владимир Астапкович

Ранее 5-tv.ru писал о том, что японская теннисистка Наоми Осака удивила зрителей необычным дизайнерским костюмом. На создание данного образа ее вдохновила двухлетняя дочь, которой понравилась картина с медузой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок
15:36
«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа
15:30
Знал секреты: мужчина притворялся пилотом и бесплатно путешествовал
15:22
Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го
15:15
Приехали за предателями: в России сорвали операцию молдавских спецслужб
15:07
Главное — цвет: какое платье может помочь Волочковой все-таки выйти замуж

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Подковать блоху — это по-русски: почему смекалка входит в состав твоей крови
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026