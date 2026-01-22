«После 19:00»: Песков подтвердил визит Уткоффа и Кушнера в Москву

Песков: встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера состоится вечером 22 января

Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов, экс-советник главы Белого дома Джаред Кушнер прибудут в Москву 22 января после 19:00. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вечером, точное время я сейчас вам не назову, но скажу, что это будет точно после семи-восьми вечера. Приедут в Москву Кушнер и Уиткофф, и состоится их встреча с Путиным (Владимиром Путиным — президентом РФ. — Прим. ред.)», — уточнил представитель Кремля.

Он пояснил, что основной тематикой переговоров станут возможности дальнейшего урегулирования Украинского конфликта. Однако и другие вопросы также будут затронуты во время обсуждения.

После этой встречи организуют телефонный брифинг с помощником президента РФ и куратором по внешней политики Юрием Ушаковым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что c Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом в Давосе встретился Рустем Умеров — глава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

