На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок

На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший отпечаток руки

В пещере Лянг-Метадуно на индонезийском острове Сулавеси археологи нашли едва различимый отпечаток человеческой руки, который является старейшим в мире примером наскальной живописи. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на научный журнал Nature.

Археолог Максим Обер, принимавший участие в исследовании, заявил, что новый этап исследований показал, что остров Сулавеси является родиной самых богатых и долговечных художественных культур мира.

Отпечаток, обнаруженный в пещере Лянг-Метадуно, был сделан как минимум 67,8 тысячи лет назад. Возраст исследователи установили по минеральным наростам, покрывающим рисунок. Археологи объяснили, что контур руки был создан путем разбрызгивания пигмента вокруг ладони, с изменением одного пальца, который придает руке когтеобразный вид, характерный для наскальной живописи Сулавеси.

Кроме того, техническая сложность рисунка говорит о том, что он был создан современными людьми, а не более ранними видами гоминидов. Ученые обследовали 44 места с наскальными рисунками на юго-востоке острова Сулавеси, среди них 14 мест были обнаружены недавно. Из всех этих рисунков ученые смогли точно определить возраст 11 отдельных изображений, которые находились на восьми разных участках острова.

