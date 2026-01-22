На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 16 0

Он был сделан как минимум 67,8 тысячи лет назад.

В Индонезии обнаружили древнейший наскальный рисунок

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший отпечаток руки

В пещере Лянг-Метадуно на индонезийском острове Сулавеси археологи нашли едва различимый отпечаток человеческой руки, который является старейшим в мире примером наскальной живописи. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на научный журнал Nature.

Археолог Максим Обер, принимавший участие в исследовании, заявил, что новый этап исследований показал, что остров Сулавеси является родиной самых богатых и долговечных художественных культур мира.

Отпечаток, обнаруженный в пещере Лянг-Метадуно, был сделан как минимум 67,8 тысячи лет назад. Возраст исследователи установили по минеральным наростам, покрывающим рисунок. Археологи объяснили, что контур руки был создан путем разбрызгивания пигмента вокруг ладони, с изменением одного пальца, который придает руке когтеобразный вид, характерный для наскальной живописи Сулавеси.

Кроме того, техническая сложность рисунка говорит о том, что он был создан современными людьми, а не более ранними видами гоминидов. Ученые обследовали 44 места с наскальными рисунками на юго-востоке острова Сулавеси, среди них 14 мест были обнаружены недавно. Из всех этих рисунков ученые смогли точно определить возраст 11 отдельных изображений, которые находились на восьми разных участках острова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что надписи с оскорблениями и признаниями в любви обнаружены в Помпеях. Анализ поверхности проводился поэтапно в 2022 и 2025 годах. Благодаря цифровой обработке множества снимков, сделанных под разными углами освещения, специалисты смогли распознать мельчайшие бороздки, оставленные на штукатурке древними стилусами или углем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-8° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
77.52
-0.30 90.72
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:54
«Очень люблю»: Александр Петров рассказал об отношениях с тещей
15:40
На острове Сулавеси в Индонезии обнаружен древнейший наскальный рисунок
15:36
«Нет ничего невозможного»: Ольга Орлова забрала ребенка и покинула мужа
15:30
Знал секреты: мужчина притворялся пилотом и бесплатно путешествовал
15:22
Семь секунд без гравитации: появилась новая теория о конце света в августе 2026-го
15:15
Приехали за предателями: в России сорвали операцию молдавских спецслужб

Сейчас читают

«Лиза 20.01.26»: загадочная надпись на снаряжении школьника из Нижнекамска
«Это проявление силы»: Сергей Бурунов поддержал мужчин, умеющих плакать
Подковать блоху — это по-русски: почему смекалка входит в состав твоей крови
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026