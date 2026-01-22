Захарова: Макрон прозрел благодаря своим «волшебным» очкам на форуме в Давосе

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Таким образом дипломат прокомментировала заявление президента Франции о том, что в мире наблюдается отступление от международного права к миру без правил.

Фото, видео: Reuters/Denis Balibouse; 5-tv.ru

Захарова: Макрон прозрел благодаря своим «волшебным» очкам в Давосе

Президент Франции Эммануэль Макрон прозрел благодаря солнцезащитным очкам, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление Макрона о том, что в мире наблюдается отступление от международного права к миру без правил.

«Вы знаете, мне кажется, все дело в волшебных очках Макрона, которые он использовал в ходе выступления на форуме в Давосе», — пошутила Захарова.

Дипломат добавила, что по выступлению французского лидера стало очевидно то, о чем говорит Россия: западные «правила», придуманные взамен международному праву, сводятся к «праву сильного».

Кроме того, Захарова заявила, что высказывания Макрона о «дестабилизирующей» роли России являются «болезненной фантазией» и попыткой замолчать свои собственные ошибки. Дипломат назвала французского лидера выдумщиком, удивившись, как он может выдвигать обвинения в адрес России в «дестабилизации международной обстановки».

«Это же не первое такое, абсолютно не то, что безосновательное, а недопустимое высказывание, которое он себе позволяет в отношении нашей страны. Хочу подчеркнуть: так о нашей стране говорить нельзя. Никому. Ни Макрону, никому бы то еще», — заявила дипломат.

Ранее, 16 января, Эммануэль Макрон появился в темных очках на встрече в Елисейском дворце, посвященной институциональному будущему Новой Каледонии. Тогда в администрации президента пояснили, что очки были использованы для того, чтобы скрыть покраснение правого глаза.

5-tv.ru рассказывал о том, что лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал Макрона за речь на форуме в Давосе.

