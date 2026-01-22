Путин призвал оснащать ВС РФ умной отечественной техникой

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Президент отметил, что в России в этой чувствительной технологической области уже созданы «определенные заделы».

Зачем оснащать ВС РФ умной техникой — видео

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России необходимо оснащать умной техникой на базе отечественного производства. Об этом в ходе совещания по развитию электроники сообщил президент России Владимир Путин.

«Все современные и тем более перспективные виды вооружения становятся все более требовательны к эффективности электронной компонентной базы. Очевидно, что армия России должна оснащаться умной техникой на базе наших собственных решений», — указал российский лидер.

По словам главы государства, это относится и к гражданской сфере.

Путин также отметил, в России в этой чувствительной технологической области уже созданы «определенные заделы», есть сильные научные школы по ряду направлений и формируется соответствующая инфраструктура для тестирования выпускаемой электронной продукции. В конце 2025 года был открыт Московский центр фотоники, где будут производиться интегральные схемы, способные значительно увеличить скорость передачи данных.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что необходимо наращивать усилия по созданию отечественной технологической платформы в области микроэлектроники, укреплять позиции, где уже есть преимущество, а также тесно интегрировать работу ученых с компаниями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин рассказал о возможном применении замороженных США российских активов. Глава государства уточнил, что часть этих средств может быть направлена в «Совет мира».

