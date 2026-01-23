Ночная встреча: как прошли переговоры Путина и делегации из США в Кремле

Встреча в Кремле длилась три с половиной часа, за которые обсудили также итоги контактов США с Украиной и Европой в Давосе. Впрочем, даже публичные заявления и действия «ястребов войны» из ЕС показывают, что они, в отличие от американцев, саботируют любой диалог с Россией. Подробнее — корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Как и обещали, борт с американской делегацией приземлился во Внуково поздно вечером. В этот раз без прогулок по центру столицы. Из аэропорта сразу в Кремль. Встреча президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками началась ближе к полуночи.

А дальше разговор за закрытыми дверьми. Стивен Уиткофф, спецпосланник Трампа, уже седьмой раз в Москве, Джаред Кушнер — второй раз. А вот Джош Грюнбаум, которого Уиткофф представил президенту, это новое лицо в переговорах на таком уровне. Все они были на форуме в Давосе, и рассказали Владимиру Путину, как прошли последние встречи Трампа, касающиеся урегулирования украинского кризиса.

«Они также дали оценку и другим контактам, которые состоялись у них в течение декабря-января в Мар-а-Лаго во Флориде и в ряде европейских столиц. В целом, я бы сказал так, что встреча президента России с американскими представителями была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами, и вместе уже на двоих определить параметры дальнейших действий», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Изначально в Давос лидер киевского режима Зеленский приезжать не планировал, хотел восстанавливать энергетику страны. Но вот Трамп упомянул о нем вскользь — тут же пришлось прибыть. Пресса утверждает: пытался выбить из американцев 800 миллиардов инвестиций. Судя по всему, не получилось. Пришлось закатить истерику европейцам.

Пока Трамп настаивает на мирном урегулировании. По сути, в подтверждение недавних слов главы российского МИДа, нынешняя администрация США остается единственной страной, которая предлагает варианты решения конфликта, учитывая его первопричины.

«Каждый раз, когда мы встречаемся, это хорошо. Если не встречаться — ничего не произойдет. Я имею в виду, что в первые три года никто не встречался», — отметил президент США Дональд Трамп.

В том же Давосе уже Уиткофф заявлял, что переговоры по Украине на финальном этапе, осталось договорится всего об одном вопросе.

«Мы обсудили несколько его вариантов, а это значит, что он разрешим. Так что, если обе стороны хотят решить эту проблему, мы ее решим», — сказал спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

И похоже, тот самый единственный вопрос, про который говорил Уиткофф, обсуждался и этой ночью в Кремле.

«Без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит. Мы, как подчеркивал Владимир Путин, искренне заинтересованы в урегулировании украинского кризиса политико-дипломатическими методами. Пока этого нет, Россия продолжит последовательно добиваться поставленных перед специальной военной операцией целей именно на поле боя, где российские вооруженные силы владеют стратегической инициативой.», — отметил Ушаков.

А кому выгодно продолжать и дальше разжигать украинский кризис — так это Европе.

«Мы продолжаем поддерживать Украину и оказывать давление на Россию. Это единственный способ добиться соглашения. Поверьте, Украина победит в этой войне», — заявил президент Финляндии Александр Стубб.

В прошлый визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву в декабре, их встреча с Владимиром Путиным продлилась больше пяти часов. В этот раз переговоры шли почти четыре часа. Параллельно с украинским вопросом обсудили направления развития российско-американских отношений. А так же инициативу Дональда Трампа о создании «Совета Мира».

В «Совет мира» пригласили и Россию. Накануне, на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом, Владимир Путин об этом упомянул.

«Мы готовы направить миллиард долларов в эту новую структуру „Совет мира“. Прежде всего и главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ, направить эти средства на восстановление сектора Газа, вообще на решение проблем Палестины. Я уже говорил, из тех средств, которые заморожены в Соединенных Штатах еще при прежней администрации», — напомнил российский лидер.

По окончании переговоров кортеж с американской делегацией из Кремля сразу отправился в аэропорт. Оттуда в Абу-Даби. Наша делегация тоже уже на пути в Объединенные Арабские Эмираты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.