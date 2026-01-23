Президент ОАЭ встретился с главами делегаций России, Украины и США

Президент Объединенных Арабских Эмиратов принял у себя глав делегаций России, Украины и США. Об этом сообщило агентство WAM.

«Президент Его Высочество шейх Мохамед бин Заид Аль Нахайян сегодня встретился с главами делегаций, участвующих в трехсторонних переговорах США, России и Украины, организованных ОАЭ в рамках продолжающихся усилий по содействию диалогу и поиску политических решений украинского кризиса», — проинформировали СМИ.

Глава ОАЭ пожелал успеха в достижении позитивных результатов на этих переговорах. И выразил надежду, что они поспособствуют прекращению многолетнего вооруженного конфликта.

В агентстве отметили, что президент Эмиратов поддерживает инициативы, связанные с достижением мира, который «отвечает интересам всех сторон». Так же глава ОАЭ подтвердил последовательный подход его государства к продвижению конструктивного диалога и достижения дипломатических решений проблем во всем мире.

Трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, проходящие в Абу-Даби, продляться два дня. От РФ в ОАЭ поехали руководители из Министерства обороны России. Возглавляет рабочую группу начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Группу от Незалежной возглавляет секретарь Совета нацбезопасности Украины Рустем Умеров. Третью сторону представляют спецпосленник США Стив Уиткофф и зять президента Соединенных Штатов, экс-советник главы Белого дома Джаред Кушнер.

