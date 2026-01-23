Украине на переговорах в Абу-Даби предложат $800 млрд за вывод ВСУ из Донбасса

|
Сергей Добровинский
Соглашение планируется организовать по схеме «сначала вывод войск — потом деньги».

Что Украине предложат за выход из Донбасса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Тема:
Спецоперация

В Абу-Даби будет обсуждаться передача 800 миллиардов долларов Киеву в обмен на вывод ВСУ из Донбасса. Об этом пишет издание Corriere della Serra.

Обсуждаемый в рамках трехсторонней встречи в столице Объединенных Арабских Эмиратов пакет финансовой помощи рассматривается в рамках программы государственного и частного финансирования Украины. Он будет рассчитан на восстановление и возрождение Незалежной. Инициатором сделки выступил глава инвестиционного фонда Blackrock Ларри Финн.

В рамках планируемого мирного соглашения, Вооруженные силы Украины должны покинуть территории ДНР и ЛНР.

Соглашение планируется организовать по схеме «сначала вывод войск — потом деньги». При этом оговоренная сумма пока существует «только на бумаге», уточняют итальянские журналисты.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Абу-Даби стартовали трехсторонние переговоры Москвы, Вашингтона и Киева. Помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков ранее уточнял, что переговоры в ОАЭ будут посвящены вопросам безопасности.

Еще больше новостей — от Пятого канала в мессенджере МАХ.

