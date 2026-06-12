Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 96 0

Он надеется, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям Москвы и Вашингтона.

Как Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Фото: www.globallookpress.com/Samuel Corum - Pool via CNP

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Тема:
День России

Государственный секретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. Обращение опубликовано на официальном сайте ведомства.

«От имени Соединенных Штатов Америки я поздравляю российский народ с Днем России», — говорится в заявлении.

Он также выразил надежду, что завершение текущего конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным и стабильным отношениям между Москвой и Вашингтоном.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены достижению мирного урегулирования российско-украинского конфликта», — говорится в поздравлении государственного секретаря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что поздравительное послание президенту России Владимиру Путину направил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем обращении армянский лидер выразил уверенность в том, что разносторонние связи между народами и готовность к открытому партнерству продолжат способствовать укреплению сотрудничества. По мнению премьера, конструктивный диалог должен строиться исключительно на взаимном уважении суверенитета и государственных интересов друг друга.

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