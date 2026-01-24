«Лучшая»: актер Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Артист поделился тем, какие черты характера унаследовал от родительницы.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер Слава Копейкин рассказал об отношениях с мамой

Актер Слава Копейкин характером пошел во многом в свою маму. Об этом 27-летний артист рассказал сам в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере второго сезона криминальной драмы «Дети перемен», которая состоялась в столичном кинотеатре «Художественный».

На вопрос журналиста о том, какая его мама, Слава Копейкин, не думая, ответил: «очень добрая».

«Замечательная, самая лучшая мама на свете«», — добавил актер.

Кроме того, Слава Копейкин рассказал о том, что во многом характером пошел именно в маму.

«В легкости мысли, в позитиве и в целом в отношении к жизни», — перечислил знаменитость, уточняя, какие конкретно черты унаследовал от родительницы.

Также рассказывая о своей маме, Слава Копейкин подчеркнул: мать, как и отец, безусловно, влияет на формирование личности ребенка.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

