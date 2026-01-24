«Новые Муссолини»: фронтмен Pink Floyd сравнил западных лидеров с фашистами

Фронтмен Pink Floyd назвал Стармера и Мелони новыми Муссолини

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер являются новыми фашистскими диктаторами, похожими на Бенито Муссолини. Таким мнением он поделился в беседе с газетой Il Fatto Quotidiano.

По словам музыканта, его «воодушевляет» перспектива противостоять новому Муссолини в лице Мелони. Также он прошелся и по другим политическим лидерам — президенту США Дональду Трампу и экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару. К этой же категории он отнес и лидера Reform UK Найджела Фаража.

Затронув тему вооруженного конфликта на Украине, Уотерс заявил, что политические проблемы киевского режима навязаны влиянием США с целью заработка для неолиберальных капиталистов.

