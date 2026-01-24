«Новые Муссолини»: фронтмен Pink Floyd сравнил западных лидеров с фашистами

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 22 0

Он также прокомментировал вооруженный конфликт на Украине.

С кем сравнивают Кира Стармера и Джорджу Мелони

Фото: Сысоев Григорий/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Фронтмен Pink Floyd назвал Стармера и Мелони новыми Муссолини

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что премьер-министры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер являются новыми фашистскими диктаторами, похожими на Бенито Муссолини. Таким мнением он поделился в беседе с газетой Il Fatto Quotidiano.

По словам музыканта, его «воодушевляет» перспектива противостоять новому Муссолини в лице Мелони. Также он прошелся и по другим политическим лидерам — президенту США Дональду Трампу и экс-президенту Бразилии Жаиру Болсонару. К этой же категории он отнес и лидера Reform UK Найджела Фаража.

Затронув тему вооруженного конфликта на Украине, Уотерс заявил, что политические проблемы киевского режима навязаны влиянием США с целью заработка для неолиберальных капиталистов.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой пересмотреть формат «Совета мира» по восстановлению и управлению сектором Газа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:51
«Вышел покурить и умер»: близкие Олейникова рассказали о причине его смерти
13:43
Погибшего пловца Свечникова доставили в Россию
13:32
«Новые Муссолини»: фронтмен Pink Floyd сравнил западных лидеров с фашистами
13:13
Умер известный режиссер и телеведущий Александр Олейников
12:57
Метеорологи рассказали, когда в Москве потеплеет
12:30
Второй день переговоров в Абу-Даби пройдет без прессы

Сейчас читают

«Лучшая»: актер Слава Копейкин рассказал, как мама повлияла на его жизнь
Ка-52М уничтожил живую силу и технику ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
Не срезать силу и удачу: лунный гороскоп стрижек на январь 2026
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026