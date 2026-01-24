«Медленно уничтожает себя»: за что администрация Трампа критикует Европу

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 143 0

Американский лидер ранее заявлял, что США заинтересованы в сильных союзниках и ожидают от европейских стран пересмотра многих вопросов.

Как Европа убивает себя

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стивен Миллер: страны Европы сами подрывают свою устойчивость

Страны Европы сами подрывают свою устойчивость. Такое мнение выразил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, его слова передает Jordan News.

«Европа медленно уничтожает себя, удушая энергетический сектор чрезмерным регулированием, делая ставку на неэффективную „зеленую“ энергетику и проводя безответственную миграционную политику», — заявил Миллер.

Таким образом администрация президента США Дональда Трампа объяснила резкую критику Евросоюза со стороны американского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме того, Европа многие годы полагалась на военную поддержку США, из-за чего меньше вкладывалась в собственную оборону.

Трамп подчеркивал, что Штатам нужны сильные союзники, поэтому от Европы он ожидает пересмотра энергетической, миграционной и оборонной политики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили об отсутствии угроз Гренландии со стороны РФ и Китая. Американские чиновники не зафиксировали за последний год серьезной активности двух стран в регионе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Умер самый пожилой ветеран Великой Отечественной войны
18:24
Флора против всех: что ждать от второго сезона сериала «Дети перемен»
18:21
Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за активную совместную работу
18:10
Ни руки, ни сердца: почему мужчина не зовет замуж — на это есть 8 причин
18:06
Систему бронирования авиакомпаний вернули к работе после сбоя
17:57
«Как Эбола и Марбург»: раскрыт уровень смертности заразившихся вирусом Нипах

Сейчас читают

Сбой в системе бронирования и регистрации авиакомпаний и аэропортов России — что известно
«Музыкант, который не слышит»: Максим Фадеев рассказал, как лишился слуха
«Не приносят пользу»: четыре продукта могут разрушить микрофлору кишечника
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026