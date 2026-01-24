«Медленно уничтожает себя»: за что администрация Трампа критикует Европу

Стивен Миллер: страны Европы сами подрывают свою устойчивость

Страны Европы сами подрывают свою устойчивость. Такое мнение выразил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, его слова передает Jordan News.

«Европа медленно уничтожает себя, удушая энергетический сектор чрезмерным регулированием, делая ставку на неэффективную „зеленую“ энергетику и проводя безответственную миграционную политику», — заявил Миллер.

Таким образом администрация президента США Дональда Трампа объяснила резкую критику Евросоюза со стороны американского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Кроме того, Европа многие годы полагалась на военную поддержку США, из-за чего меньше вкладывалась в собственную оборону.

Трамп подчеркивал, что Штатам нужны сильные союзники, поэтому от Европы он ожидает пересмотра энергетической, миграционной и оборонной политики.

