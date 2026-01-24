«Для чего он тогда нужен»: Бурунов о важности быть слабым перед любимым человеком

Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Близким может быть только тот, кто полностью принимает тебя в моменты уязвимости и перед кем можно позволить себе слезы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Сергей Бурунов: перед любимым человеком можно быть слабым

Перед любимым человеком можно быть слабым, ведь он принимает тебя таким, какой ты есть. Об этом рассказал актер Сергей Бурунов корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Комментируй это».

«Для чего он тогда нужен? <…> Самое главное — чтобы любимый человек тебя принимал не тогда, когда ты „на коне“, когда у тебя все хорошо и ты сильный, а когда тебе плохо», — сказал актер.

Для этого должно быть понимание, что ты можешь этому человеку открыться и что он тебя примет в моменты слабости.

«Если тебя человек принимает, когда ты слабый, все потерял и плачешь — это твой человек, ему можно доверять», — добавил актер.

Бурунов не понимает, почему мужчинам общество как будто запретило испытывать какие-либо чувства.

«Нам запретили быть бессильными, нам запретили быть слабыми, нам запретили плакать, потому что это считается постыдным и западлом», — негодует актер.

Бурунов отметил, что заплакать перед любимым человеком — это, на самом деле, большая сила.

