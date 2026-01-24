Шредер: Россия — это не страна варваров, а страна с великой культурой

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил с предостережением против попыток представлять Россию исключительно в образе противника на фоне военной операции на Украине. Свою позицию он изложил 23 января в авторской колонке для газеты Berliner Zeitung.

По словам Шредера, он не поддерживает риторику «демонизации» России, подчеркивая, что речь идет не о «варварской стране», а о государстве с богатым культурным наследием и многолетними, разносторонними связями с Германией. Политик также обратил внимание на значимость ресурсного взаимодействия между Россией и Европой, отметив, что для европейских стран такое сотрудничество остается востребованным. Кроме того, он призвал задействовать весь арсенал дипломатических инструментов для прекращения конфликта на Украине.

Ранее, 6 января, действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что Киеву и его западным партнерам в рамках мирного урегулирования придется идти на определенные компромиссы. При этом он не уточнил, о каких именно уступках идет речь.

