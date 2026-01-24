«Страна с великой культурой»: экс-канцлер Германии заявил об опасности «демонизации» России

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 61 0

Шредер также отметил, что необходимо использовать все дипломатические средства для завершения конфликта на Украине.

Шредер об опасности «демонизации» России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jens Schulze

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шредер: Россия — это не страна варваров, а страна с великой культурой

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер выступил с предостережением против попыток представлять Россию исключительно в образе противника на фоне военной операции на Украине. Свою позицию он изложил 23 января в авторской колонке для газеты Berliner Zeitung.

По словам Шредера, он не поддерживает риторику «демонизации» России, подчеркивая, что речь идет не о «варварской стране», а о государстве с богатым культурным наследием и многолетними, разносторонними связями с Германией. Политик также обратил внимание на значимость ресурсного взаимодействия между Россией и Европой, отметив, что для европейских стран такое сотрудничество остается востребованным. Кроме того, он призвал задействовать весь арсенал дипломатических инструментов для прекращения конфликта на Украине.

Ранее, 6 января, действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи «коалиции желающих» в Париже заявил, что Киеву и его западным партнерам в рамках мирного урегулирования придется идти на определенные компромиссы. При этом он не уточнил, о каких именно уступках идет речь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-18° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 84%
75.92
-0.12 89.06
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
Число заявок на стажировку «ИТ-город» в Мэрии Москвы выросло более чем на 50 процентов
22:21
Неполноценная буря? Геомагнитный прогноз на 25 января
21:59
«Страна с великой культурой»: экс-канцлер Германии заявил об опасности «демонизации» России
21:34
В НАТО заявили о планах усилить военное присутствие на границе с РФ и Белоруссией
21:09
Силы ПВО сбили девять беспилотников ВСУ над Белгородской и Курской областями
20:44
Генсек ЦК Компартии Вьетнама пригласил Путина посетить страну

Сейчас читают

«Для чего он тогда нужен»: Бурунов о важности быть слабым перед любимым человеком
Один народный, второй красивый: Сергей Романович сравнил Кологривого и Копейкина
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
«Жизнь не только майский день»: судьба, успех и секреты Вячеслава Добрынина

Интересные материалы

💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026